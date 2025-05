Salmo 4 – Ó Deus que me fazes justiça!– Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Salmo 4 – Ó Deus que me fazes justiça!

O rei Davi se encontrava em grande a aflição quando compôs este salmo. Entretanto, ele sabia que a única saída era confiança na misericórdia e providência do eterno para mudar a situação. Davi sabia que Deus cuida de quem nele esperar e confia.

Este salmo é a prova histórica-viva da confiança de um homem na presença divina em sua vida. Visto que, a tempestade de angústia e dor tinha chegado em forma do surgimento de vários adversários.

A leitura e a meditação deste salmo, nos ajuda a compreender e buscar os caminhos da fé como âncora em tempos de adversidades e de angústias. Leiamos e meditemos este salmo na presença do eterno suplicando que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão e aplicação em nossas vidas

Salmo 4

1 – Responde-me quando clamo,

ó Deus que me fazes justiça!

Dá-me alívio da minha angústia;

tem misericórdia de mim

e ouve a minha oração.

2 – Até quando vocês, ó poderosos,

ultrajarão a minha honra?

Até quando estarão amando ilusões

e buscando mentiras?

3 – Saibam que o Senhor escolheu o piedoso;

o Senhor ouvirá quando eu o invocar.

4 – Quando vocês ficarem irados, não pequem;

ao deitar-se, reflitam nisso

e aquietem-se.

5 – Ofereçam sacrifícios como Deus exige

e confiem no Senhor.

6 – Muitos perguntam:

“Quem nos fará desfrutar o bem?”

Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós

a luz do teu rosto!

7 – Encheste o meu coração de alegria,

alegria maior do que a daqueles

que têm fartura de trigo e de vinho.

8 – Em paz me deito e logo adormeço,

pois só tu, Senhor,

me fazes viver em segurança.

A leitura consciente e calma deste salmo, nos apresenta várias lições valiosas para vida. E assim, baseado na plenitude do valor sete, lançaremos sete lições valiosas que este salmo apresenta. Vejamos:

1- Em tempos de angústias e tristezas – ninguém pode prever dias de tempestade! Pois, ela chega silenciosamente, e vai conduzindo a uma profunda tristeza e ao sentimento de solidão. É neste momento que devemos buscar a face do Eterno em oração e confiar na sua misericórdia, benevolência e justiça. E certamente, a paz que excede todo coração lhe encontrará no tempo do Eterno.

2- Invocar a presença do Eterno – Quando a presença do Eterno é sentida em toda nossa vida, encontramos a paz e a alegria de viver. Paz que não depende das circunstâncias, mais da comunhão sincera com o Eterno.

3- Adoração sincera – num mundo caótico e sem rumo, ao que buscam servir ao rei Eternal, só resta adoração com sinceridade e justiça diante de humanidade que perdeu o verdadeiro amor.

4- Confiar no Eterno – ter raiva e se chatear é normal, porém, a ira deve ser evitada e quando surgir deve ser controlada, pois, quase sempre o descontrole leva ao precipício do mal.

5- Descanse no Eterno – em qualquer momento, em todas as tempestades da vida, quando a dor chegar, a dúvida ser grande, o caminho é descansar no Senhor e confiar na sua bondade. Certamente, dias escuros viram, mas, o que esperam no senhor serão renovado e passaram pelas adversidades com águias.

Este salmo apresenta uma variação de detalhes entre os seus versículos e a proposta é geram um servo firme e seguro da presença do eterno em sua vida. Vejamos; versículos de 1-3, clamo por justiça e alivio da dor na alma; versículos de 4-6, relata a bondade do eterno para quem se arrepende e reconhece a autoridade do Eterno; versículos de 7-8, demonstram que há paz e segurança na presença do eterno, assim como bem-estar em viver.

Portanto, este salmo é um exemplo poderoso de confiança e segurança na presença do Eterno. Assim como ensina buscar o eterno em oração, confiança, justiça e misericórdia. Por fim, este salmo é uma lição para encontrar a paz interior, aproveite leia e ore.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo