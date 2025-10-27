Salmo 1 – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

PENSAMENTO – Salmo 1

¹ Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores!

² Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite.

³ É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera!

⁴ Não é o caso dos ímpios! São como palha que o vento leva.

⁵ Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos.

⁶ Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição! (Salmos 1:1-6)

ANIVERSÁRIO – RECONHECIMENTO

Um homem abnegado é alguém que renuncia voluntariamente aos seus próprios desejos, interesses e vontades em benefício de outras pessoas, de uma causa ou de um ideal. Essa característica é o oposto do egoísmo e pode ser descrita como altruísmo, desapego e dedicação. Exemplos de abnegação incluem sacrificar o conforto para ajudar o próximo ou dedicar a vida a uma causa justa.

Para um homem abnegado, que vive para os outros e se nega a si mesmo, um aniversário é a oportunidade perfeita para lembrá-lo de que ele também merece ser celebrado. Um presente ou mensagem ideal deve reconhecer e valorizar sua generosidade e caráter. Assim é o nosso irmão e amigo Wellington Barreto, parabéns.

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS no uso das atribuições estatutárias preceituadas nos artigos 6º, I, V, c/c art.51, parágrafo 1º e artigo 8º, I,II e III, CONVOCA os acadêmicos e acadêmicas elencados pela ordem: Antonio Clóvis Vieira, Vanda Maria Jacinto, Edilson Gonzaga de Souza Júnior, Ricardo Alfredo de Souza, Raimundo Antonio de Souza Lopes, Francisco Canindé Maia, Francisco Péricles de Amorim, Bruno Ernesto Clemente, Benedito Vasconcelos Mendes, Susana Goretti Lima Leite, Maria da Conceição Maciel Filgueira, Katia Cilene, Disraeli Davi Reinaldo de Moura, Geraldo Maia do Nascimento, Laíre Rosado Filho, Carlos Alberto Lima Filgueira, Joana Darc Fernandes Coelho, Sérgio Fernandes Coelho, Afrânio de Oliveira Leite, Francisco Carlos Carvalho de Melo, Lúcio Ney de Souza e Everkley Magno Freire Tavares, para participarem de REUNIÃO DELIBERATIVA que será realizada no próximo sábado dia 25/11 com primeira chamada às 9h e em última às 10h – com a seguinte ordem do dia:

1ª – Constituição de comissões para participação e organização dos eventos dos dias 05/11, 06/11, 07/11, 24/11 e 28/11; 2º – Apresentação de sugestões sobre mudança de categoria de sócios; 3º – Outros assuntos.

Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques de Medeiros, sede da ACJUS, em 2O de outubro de 2025. José Wellington Barreto – Presidente

ELEIÇÃO NA AMOL

Parabéns, meu irmão e amigo.

CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA

Sempre atento o nosso presidente Wellington Barreto, vem conservado a academia em perfeito estado de bela. Parabéns, presidente.

MOMENTO POEMA

Saudades da partida para eternidade do pai meu herói.

ACJUS COLABORANDO NA FESTA DAS CRIANÇAS

ACJUS colaborou e participou mais uma vez da festa das crianças da Creche Herondina Cavalcanti Dantas. Parabéns aos organizadores e estamos sempre juntos em honra da história do inolvidável Padre Sátiro.

HISTÓRIA VIVA DE MOSSORÓ

Professor Marcos veja esta foto do Corpo Docente da Fade/UERN no dia que tomei posse como diretor da faculdade. Você bem evidente ao lado da Professora Helderi Negreiros. Um abraço Péricles.

Saburá, Gonzaga Chimbinho e Wellington Barreto – 2000

Meire Ester, Paulo Fernandes e Dra. Welma – 2019

Iatamira Silva, Fafá Rosado e Wellington Barreto – 2005

Lauro da Escóssia, Vingt-un Rosado, Luciana Rosado, Raimundo Nonato e América Rosado

INFORMATIVO ACJUS – 21/10

No próximo dia 05/11, celebramos os 11 anos da Academia Ciência Jurídicas e Sociais de Mossoró – ACJUS. Ao longo de mais de uma década, temos nos dedicado à preservação e à valorização da nossa memória, da literatura local, regional e nacional, mantendo sempre firme o compromisso com a cultura.

Somos uma instituição respeitada e que honra sua história, mas que estamos a cada dia se renovando e com uma visão crítica do mundo, e lutamos por uma sociedade mais fraterna, mais justa e por um meio ambiente sustentável.

Nos orgulhamos do papel até aqui desempenhado, contudo, não podemos perder de vista os desafios do presente e as possibilidades do futuro.

Não tenham dúvidas, a nossa luta continuará para que possamos continuar como espaço de debate, reflexão, de diálogo e de inspiração para todos aqueles que acreditam no poder emancipador da palavra e do conhecimento.

Programação de aniversário da nossa instituição

Dia – 05/11 – 17h30 – Catedral de Santa Luzia – Missa em Ação de Graças.

Dia – 06/11 – 9h – Câmara Municipal de Mossoró – Sessão Solene do Poder Legislativo em homenagem a ACJUS.

Dia – 07/11 – 18h45 – OAB-Seccional de Mossoró, Sessão Solene em Tributo a nossa instituição com outorga de honrarias a importantes personalidades e lançamento do novo livro do confrade Francisco Canindé Maia.

Dia 24/11 – 15h – Escola Rotary – Conferência sobre MUDANÇAS CLIMATICAS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

Dia 28/11 – 19h – PCAMMM, posse da escritora Rosanny Amorim como sócia honorária da nossa instituição. José Welington Barreto – Presidente

PROJETO CULTURA E CIDADANIA

Dr. Francisco Canindé Maia, ontem no Projeto Cultura e Cidadania, expondo os temas elencados na pauta. Merecida homenagem que a ACJUS lhe outorgou – Diploma de honra ao Mérito Cultural e Cidadania, dada a sua contribuição aos interesses maiores da nossa coletividade.

HOMENAGEM AO DR. PAULO LOPO SARAIVA

homenageamos Paulo Lopo Saraiva pelos 35 anos da Constituição Estadual. Pós-Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra e Professor Emérito da UFRN, sua carreira é marcada pela excelência na formação de juristas.

PENSAMENTO – A mudança

“Quando tudo parece perdido e o mal parece ser solução, mesmo assim, ainda não é tarde para confiar no Senhor”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

ACJUS – ENTREVISTA AO VIVO NO PROGRAMA SEU DIA RN

ACJUS – hoje entrevista ao vivo no Programa SEU DIA RN Gazeta, apresentação de ZEZA FERNANDES. Divulgamos o nosso calendário de atividades dos meses de outubro e novembro.

CONVITE – SESSÃO SOLENE DA ALAM

ACJUS NA FM 105

Notícias da ACJUS – presidente Wellington Barreto e da ALAM Taniamá, com as nossas entrevistas e as participações dos apresentadores Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo.

CONFIE SEMPRE EM DEUS

Não permita que tirem sua confiança no Eterno, continue a confiar em sua providência acima de tudo e todos. Ele nunca abandona quem o serve em amor. No dia mal, Ele estará presente quando mais ninguém estiver com a vitória para lhe entregar. Pois, o seu poder Dele não tem limites e será usado em nosso benefício nos momentos mais angustiantes da nossa vida. Deixe-se guiar por Ele, procure uma orientação superior à dos homens. Deus sabe o que é o melhor para nós e sempre nos mostrará o caminho que devemos seguir.

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

REFLEXÃO – Valorize quem merece

A vida ensina lições duras que somente podemos observar muito tempo depois. Uma delas é valorizar quem está ao seu lado, estimando a pessoa que lhe mostra verdadeiro amor. Jamais esqueça que a vida é como um sopro numa vela, que nada e nem ninguém dura para sempre. Então, o amanhã pode ser tarde demais para corresponder às coisas boas que ganhamos.

Quase sempre, percebemos que agimos tolamente quando perdemos alguém importante. E assim, passamos a dar-lhe o devido valor emocional e de afeto. Seja grato, sempre, todos os dias, pois seguramente você tem na sua vida quem mereça seu carinho e atenção.