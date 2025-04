Saiba o que acontece assim que o papa morre

CNN Brasil

Quando um líder da Igreja Católica morre, ritos e normas estabelecidos há séculos são mais uma vez colocados em prática. São tradições preservadas até os dias de hoje, mas que sofreram algumas modificações ao longo da história.

Após o óbito ser confirmado por médicos, o cardeal Camerlengo da Igreja, uma espécie de “assistente” do papa, é o primeiro a ser notificado para iniciar todos os trâmites que terminam com a eleição de um novo chefe da Igreja Católica.

Primeiro, o religioso é chamado para o local onde está o corpo e dá três marteladas na testa do pontífice morto enquanto fala o nome de batismo dele, também por três vezes. Constatado o óbito, começa uma nova fase de ritos.

Residência lacrada

O próximo passo é o fechamento do apartamento e do escritório papais. As salas são lacradas pelo Camerlengo e o acesso fica bloqueado até que um novo pontífice tome posse após o conclave. A prática é uma tradição de séculos e que foi adotada ao longo da história para evitar que a residência do papa fosse saqueada após a morte dele.

A residência oficial do pontífice é o Palácio Apostólico, construção que pode ser vista acima das colunas na Praça de São Pedro, no Vaticano. Mas o papa Francisco optou por não morar lá e escolheu viver na Casa Santa Marta. O local também fica dentro do Vaticano e é conhecido por hospedar os cardeais durante o conclave.

Anel destruído

Um rito marcante após a morte do pontífice é a destruição do chamado Anel do Pescador, símbolo do poder papal. A relíquia recebe o nome em referência ao discípulo Pedro, que era pescador e também é considerado o primeiro papa da história e um dos fundadores da Igreja de Roma. Inclusive, a Igreja Católica considera que os pontífices escolhidos são todos sucessores de Pedro.

Normalmente usado no dedo anelar da mão direita, o anel tem um desenho de São Pedro e leva, na parte de cima, o nome em latim escolhido para o novo chefe do Vaticano. Nesse caso, Franciscus. Tradicionalmente, o anel é feito de ouro, mas o papa Francisco optou por usar a prata, mas sem o desenho de São Pedro. Apenas uma cruz é retratada.

Na metade do século XII, o anel passou a ser usado para selar e carimbar documentos ou cartas do Vaticano. Era comum que a cera vermelha fosse colocada ainda quente nos papéis e o pontífice apertava o anel por cima dela para que o desenho ficasse marcado no documento.

Era uma forma de legitimar ofícios da Igreja e evitar falsificações. No século XIX, essa função do anel foi descontinuada e, desde então, um carimbo é usado. Além disso, na Idade Média, era comum que muitos fiéis quisessem beijar o anel como símbolo de respeito pela autoridade apostólica, mas isso foi se perdendo ao longo dos séculos e, atualmente, não costuma ser algo encorajado pelo Vaticano.