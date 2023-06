Saiba como aproveitar o “Mossoró Cidade Junina” nesta quarta-feira

As noites em Mossoró brilham com o São João mais cultural do mundo. O “Mossoró Cidade Junina” segue com festa ao longo da semana, levando animação e alegria aos turistas e seus munícipes. Nesta quarta-feira (14), tem estreia do polo Igreja São João, show no polo Circo do Forró e programação cultural no polo Poeta Antônio Francisco.

PROGRAMAÇÃO MOSSORÓ CIDADE JUNINA 2023 POLO POETA ANTÔNIO FRANCISCO DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 14 17h APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA JUNINA 14 17h EXPOSIÇÃO “POR MOTIVOS DIVERSOS” 14 18h FESTIVAL DE TEATRO DE BONECOS 14 19h FESTIVAL DE CORDEL MIRIM

CIRCO DO FORRÓ DIA HORÁRIO ATRAÇÃO 14 19h AILSON FORROZEIRO