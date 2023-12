Sai edital da ANTT para realização de novo concurso público

Já está confirmado o novo concurso público da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). São oferecidas 50 vagas – além de formação de cadastro reserva –, em cargos de especialista em regulação de serviços e transportes terrestres. O edital completo foi divulgado no Diário Oficial da União desta quinta-feira 28. A abertura das inscrições está prevista para 15 de janeiro de 2024 e o encerramento em 5 de fevereiro de 2024. Já a previsão para aplicação das provas objetivas e discursivas é em abril de 2024.

O concurso traz oportunidades para quatro categorias diferentes: Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres (10 vagas); Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Direito (10 vagas); Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia (10 vagas); e Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e Logística, Engenharia Mecânica, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Engenharia de Infraestrutura (20 vagas). Para todas as categorias há reserva de vagas voltadas a Pessoas com Deficiência (PcD) e para Pretos e Pardos (PP), além das vagas para Ampla Concorrência (AC).

Os candidatos devem se inscrever pelo site da Cebraspe , entre 10h do dia 15 de janeiro de 2024 e 18h do dia 5 de fevereiro de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 160,00. Aqueles que têm direito, conforme as regras do edital, devem solicitar a isenção do pagamento também neste período pelo mesmo site da banca organizadora.

Para saber sobre todas as etapas previstas para o concurso e tirar dúvidas, acesse o edital .