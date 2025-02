Russos desafiam regime e se reúnem no túmulo de Navalny para lembrar um ano da morte do rival de Putin

Por RFI

Uma multidão tomou o cemitério de Borisovskoye, em Moscou, neste domingo, para prestar homenagens e deixar flores no túmulo de Navalny. Muitas pessoas usam máscaras cirúrgicas, temendo serem identificadas e repreendidas pelas autoridades. O esquema de segurança é discreto e policiais à paisana vigiam o local.

Diplomatas ocidentais – entre representantes das embaixadas dos Estados Unidos, França, Espanha, Noruega e da União Europeia – também marcaram presença. No final desta manhã, o túmulo de Navalny estava coberto por uma montanha de flores, enquanto dezenas de pessoas continuavam a chegar ao cemitério.

Carismático opositor anticorrupção e inimigo número 1 do presidente russo, Vladimir Putin, Navalny morreu aos 47 anos, em 16 de fevereiro de 2024, em uma prisão na Sibéria. Ele cumpria uma pena de 19 anos no local por liderar uma organização que foi classificada pelo regime russo como “extremista”. As circunstâncias de sua morte não foram esclarecidas até hoje.