Rússia exige 20% do território da Ucrânia para cessar-fogo; veja demais condições

A Rússia manteve exigências já apresentadas anteriormente para que haja um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, informaram agências estatais russas nesta segunda-feira (2). A anexação de 20% do território ucraniano está entre os requisitos que constam no memorando de paz entregue pelos russos aos ucranianos em negociações diretas entre delegações dos dois países.

Segundo as agências estatais russas Tass, Interfax e RIA Novosti, as condições russas para um cessar-fogo definitivo no conflito delineadas no memorando são as seguintes:

Reconhecimento da Crimeia, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, regiões ocupadas atualmente pelas tropas russas e que correspondem a 20% do território da Ucrânia, como território da Rússia;

Retirada completa das tropas ucranianas desses territórios;

Interrupção de fornecimento de armas e de inteligência do Ocidente à Ucrânia;

Eleições na Ucrânia;

Limitação do Exército ucraniano, tanto na quantidade de tropas quanto de armas;

Proibição da Ucrânia de ter armas nucleares e de abrigar esses armamentos em seu território;

Até a última atualização desta reportagem, as agências russas não mencionaram a proibição da entrada da Ucrânia na Otan (Aliança Militar do Atlântico Norte) entre as exigências do Kremlin para a trégua.

Caso as exigências russas sejam cumpridas, o memorando prevê a assinatura de um acordo de paz, a extinção de todas as sanções econômicas existentes entre os dois países e a restauração das relações econômicas com a Ucrânia, incluindo o fluxo de gás.

A Ucrânia já se recusou a cumprir as mesmas demandas apresentadas pelos russos em negociações anteriores, intermediadas pelos EUA. Na ocasião, Zelensky disse que não abrirá mão de territórios e continuará reivindicando o direito de entrar para a Otan.

Negociações diretas

Um dia após um ataque inédito da Ucrânia a bases militares russas que surpreendeu o mundo, a Rússia entregou nesta segunda-feira (2) à Ucrânia sua proposta de cessar-fogo na guerra entre os dois países.

A entrega ocorreu durante a segunda rodada de negociações diretas entre os dois países nesta manhã em Istambul, na Turquia.

O governo ucraniano disse que a Rússia entregou aos negociadores de Kiev o memorando com sua proposta sobre cessar-fogo — o presidente russo havia se comprometido com Donald Trump, dos EUA, a elaborar o documento com a participação da Ucrânia.

No encontro, Ucrânia e Rússia também concordaram uma grande troca de prisioneiros de guerra e de corpos de soldados. Serão trocados todos os prisioneiros de até 25 anos, gravemente feridos ou doentes, além de 6 mil cadáveres de cada lado.

Líder da delegação ucraniana, o ministro da Defesa, Rustem Umerov, não deu detalhes sobre o conteúdo do memorando de paz russo, mas disse que seu governo irá analisá-lo em até uma semana. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, afirmou que o documento contém os termos do Kremlin para um cessar-fogo total. Medinsky disse ainda que os russos receberam a versão ucraniana do memorando —o que não foi confirmado pelo lado ucraniano.

Umerov afirmou também que no encontro a Rússia recusou um cessar-fogo incondicional no conflito, além de novo pedido por um encontro entre os presidentes ucraniano, Volodymyr Zelensky, e russo, Vladimir Putin. Medinsky, no entanto, disse ter sugerido aos ucranianos um cessar-fogo parcial, “de dois ou três dias” em áreas específicas, para retirada de corpos de soldados na linha de frente.

Ainda segundo Umerov, os dois países concordaram em voltar a se reunir no fim de junho para uma 3ª rodada de negociações.

Zelensky confirmou as tratativas pela nova troca de prisioneiros de guerra, e seu chefe de gabinete disse que a Ucrânia entregou à Rússia uma lista de crianças ucranianas deportadas pedindo que fossem devolvidas.

Era esperado um clima de tensão extra nesta rodada de negociações por conta de ataques inéditos por ambas as partes nas últimas horas:

A Ucrânia fez no domingo (1º) um ataque inédito na Rússia, em que drones escondidos em caminhões destruíram mais de 40 aviões de guerra russos — quase um terço da frota — em diversas bases militares do país;

Já a Rússia quebrou um recorde também no domingo: fez o maior bombardeio de drones da guerra até o momento, com 472 projéteis lançados contra o território ucraniano.

O ataque da Ucrânia em território russo atingiu quatro bases militares espalhadas pelo país e em regiões bem distantes da fronteira entre os dois países — incluindo a Sibéria. Na ofensiva, foram danificados caças russos estratégicos, segundo o Serviço de Segurança Ucranianos (SBU).

As negociações diretas entre Ucrânia e Rússia pelo fim da guerra tiveram início em 16 de maio, em uma rodada de conversas cercada de polêmicas e com poucos resultados. Nesse primeiro encontro, também em Istambul, os países se comprometeram apenas com uma troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado.