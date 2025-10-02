Rússia diz que Europa encoraja Ucrânia a continuar a guerra e nega plano para atacar Otan: ‘Estão criando histeria’

Rússia diz que Europa encoraja Ucrânia a continuar a guerra e nega plano para atacar Otan: ‘Estão criando histeria’

Presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, afirmou que irá responder rapidamente a qualquer provocação: ‘A fraqueza e inaceitável’. Mais cedo, porta-voz do governo afirmou que “o mundo não está mais perto da paz”.

Por Redação g1

02/10/2025 12h25 Atualizado há 47 minutos

Vladimir Putin — Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Vladimir Putin — Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

A Rússia acusou a Europa de estar impedindo um acordo de paz entre o país e a Ucrânia, e negou que esteja interessada em entrar em conflito com a Otan, nesta quinta-feira (2).

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que os líderes europeus “estão criando histeria, dizendo que a guerra com a Rússia está próxima”, mas que isso não está nos planos de Moscou.

“Todos os países da Otan estão lutando contra a Rússia na Ucrânia. Eles estão fornecendo inteligência, armas e treinamento. Esse é um desafio sério para a Rússia, mas o exército russo é o mais capaz. Temos militares suficientes, não realizamos mobilização forçada como a Ucrânia. Os esforços ocidentais para infligir uma derrota estratégica à Rússia acabarão fracassando”, declarou.

No entanto, Putin também afirmou que está acompanhando de perto os movimentos de militarização feito pelos países europeus e que irá responder a qualquer provocação:

“Se alguém quiser competir na esfera militar, a Rússia provará mais uma vez que respondemos rapidamente. A Rússia não deve ser provocada. A fraqueza é inaceitável”.

Questionado sobre a declaração dada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Rússia é um “tigre de papel”, Putin ironizou: “Não sei se ele foi irônico, mas se a Rússia é um tigre de papel, então o que é a Otan?”.

Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia feito as mesmas acusações. Disse a jornalistas que, um mês e meio após o encontro no Alasca entre Putin e Trump, “o mundo não está mais perto da paz” porque os líderes europeus estão encorajando o governo ucraniano a abandonar as negociações para continuar a guerra.