Roubos a residências têm queda de 35,7% no RN

Os roubos a residências no Rio Grande do Norte diminuíram de 596 casos registrados em 2024 para 383 ocorrências em 2025, o que representa uma queda de 35,7%. O levantamento compara os crimes ocorridos entre janeiro e agosto do ano passado com o mesmo período deste ano, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira (11) pela Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED).

Estabelecimentos comerciais

Os roubos a estabelecimentos comerciais também estão em queda no RN. Foram 527 casos registrados em 2024 contra 355 ocorrências em 2025, ou seja, uma diminuição de 32,6%.

Transparência

Os dados apresentados são da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social. Após a consolidação, a COINE compartilha as informações com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com o Ministério Público Estadual (MPRN).