Rota 22 recebe Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto em Natal neste sábado (16)

Por 98FM

Neste sábado (16), a cidade de Natal será palco do Seminário da Região Metropolitana promovido pelo Rota 22. O evento terá início às 8h, no Olimpo Recepções, em Candelária, e contará com a presença especial da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente nacional do PL Mulher, além do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que também será um dos palestrantes. O Rota 22 continua mobilizando lideranças e a população potiguar para debater os desafios e o futuro do Rio Grande do Norte e do Brasil.

As inscrições para o seminário podem ser feitas pelo site www.plrota22.com.br. A iniciativa é do Partido Liberal (PL), em parceria com o Instituto Álvaro Valle. Para Rogério Marinho, líder da oposição no Senado e secretário-geral do PL Nacional, “a presença de Michelle Bolsonaro e Valdemar Costa Neto reforça a importância do seminário para fortalecer a participação feminina e as pautas conservadoras no estado”.

Valdemar Costa Neto tem se dedicado a manter a unidade interna do PL e a traçar estratégias políticas para o momento atual e as eleições de 2026. Ele participa ativamente de encontros com lideranças de partidos de Centro e Direita, buscando ampliar o alinhamento político conservador.

Michelle Bolsonaro é reconhecida por seu engajamento em causas sociais, defesa da família, da vida e da educação. Sua atuação em mobilização comunitária e apoio a instituições filantrópicas fortalece a base do PL, com participação em agendas públicas, eventos oficiais e campanhas de engajamento político e social.

O seminário terá como foco os principais desafios enfrentados pelos municípios da Região Metropolitana de Natal, abordando temas como segurança, saúde, educação, infraestrutura, geração de empregos e políticas sociais. A participação da população e de representantes locais é fundamental para construir coletivamente propostas que visem o desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Norte.

Consolidado como uma importante plataforma de diálogo com a sociedade potiguar, o Rota 22 reúne vereadores, prefeitos, lideranças comunitárias, religiosos, parlamentares e cidadãos de todas as regiões do estado. O projeto tem como objetivo promover debates abertos e transparentes sobre os problemas e soluções para o crescimento seguro do RN.

