Rosalba afirma que deixará o cargo com crédito em caixa e prefeitura organizada

A atual prefeita de Mossoró-RN, Rosalba Ciarlini, do Partido Progressistas (PP), usou as redes sociais para agradecer aos 59.034 eleitores que optaram por seu nome na disputa eleitoral de 2020. Desde que iniciou sua carreira política em 1988, foi a primeira vez que Rosalba perdeu uma eleição. No pleito deste ano, foi eleito o deputado estadual Allyson Bezerra, do Solidariedade (SD), que assumirá o Palácio da Resistência em 1º de janeiro de 2021.

Na postagem, a prefeita agradeceu aos apoiadores e, sem citar nomes, desejou boa sorte ao deputado: “Desejo êxito e sucesso ao candidato eleito”. Reiterou que o novo prefeito da cidade encontrará uma prefeitura organizada, com salários em dia e “crédito suficiente em caixa”. Aproveitou a oportunidade para frisar que fez uma campanha limpa, “baseada em propostas e fatos verdadeiros”, e que espera que o gestor cumpra os compromissos assumidos durante a campanha.