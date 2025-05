Rogério nega ser opção à Presidência em 2026 e diz que acredita na anistia de Bolsonaro

O senador Rogério Marinho (PL) negou que seu nome seria um dos cotados pelo grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para substituí-lo como uma alternativa da oposição para disputar a presidência da República nas eleições de 2026.

Ele reforçou que acredita em uma reviravolta na situação de Bolsonaro, atualmente inelegível. Uma das alternativas seria a anistia para os condenados pelos atos do 8 de janeiro.

“É um tipo de especulação que não se deve fazer. Nós temos uma tranquilidade em relação a isso, e temos a nossa precandidatura. Acreditamos que ainda há uma grande possibilidade do presidente Bolsonaro reverter esse quadro. Através da anistia, por exemplo”, disse.

Articulações

Segundo matéria pelo jornal O Globo, Rogério é apontado como alguém com perfil mais alinhado e receptivo à influência direta do ex-presidente, em comparação com Tarcísio. Além disso, o fato de Marinho estar apenas na metade de seu mandato no Senado Federal é visto como uma vantagem, já que ele não arriscaria perder o cargo em caso de derrota nas urnas.

Nos bastidores, Bolsonaro evita declarar abertamente que estuda alternativas para a sucessão presidencial. Publicamente, ele mantém o apoio aos nomes de Tarcísio e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, que têm aparecido nas pesquisas internas do PL como principais opções.