Rogério Marinho pede ao TCU e à PGR investigação contra Lula por uso indevido de recursos públicos

O senador Rogério Marinho (PL-RN) solicitou investigação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros de Estado da Secretaria-Geral e Secretaria de Comunicação (Secom), em razão da organização e custeio com recursos públicos do ato do Dia do Trabalho para fins privados e eleitorais. Para isso, o líder da oposição no Senado entrou nesta quinta-feira (2) com representações no Tribunal de Contas da União (TCU) e na Procuradoria-Geral da República (PGR) demandando ações imediatas para assegurar a integridade do processo eleitoral e a correta aplicação dos recursos públicos.

Rogério Marinho aponta que Lula infringiu a legislação eleitoral ao promover o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, em evento alusivo ao Dia do Trabalhador, na quarta-feira (1º), custeado com recursos públicos, incluindo patrocínios via Lei Rouanet e apoio da Petrobras. O líder da oposição sustenta que o pedido do petista de votos ao psolista levanta preocupações significativas sobre a integridade e imparcialidade das ações governamentais em período pré-eleitoral.

Ao TCU, o senador solicita uma auditoria detalhada para avaliar o uso dos recursos da Lei Rouanet e da Petrobras em eventos privados com fins eleitorais. Rogério Marinho busca uma investigação rigorosa para garantir a reparação ao erário e a responsabilização por desvios de finalidade na utilização desses fundos.

À PGR, o líder da oposição pede a abertura de procedimento para investigar o uso indevido da máquina pública federal e de recursos públicos para ato de campanha eleitoral antecipada e abuso de poder econômico. O senador destaca a urgência de responsabilizar os envolvidos para preservar a justiça e a confiança pública nas instituições do país.