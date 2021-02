Rodrigo Pacheco é eleito presidente do Senado

O senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é o novo presidente do Senado. Ele foi eleito com 57 votos contra 21 obtidos por Simone Tebet (MDB-MS).

Em seu discurso de posse, Pacheco pregou a união e prometeu defender a República, o Estado Democrático, a moralidade pública e a segurança jurídica.

Em coletiva à imprensa, antes de se iniciar a votação, o presidente que deixa o cargo, Davi Alcolumbre, agradeceu aos jornalistas e elogiou o trabalho da imprensa na cobertura do Congresso.

De acordo com a Agência Brasil, ligada ao Palácio do Planalto, o apoio de Alcolumbre foi fundamental para a eleição de Pacheco, dada a simpatia de líderes de diversos partidos pelo então presidente da Casa. A proximidade de Alcolumbre com o presidente Jair Bolsonaro, com lideranças governistas, como PP, PSD e Republicanos, e de oposição, PT e PDT, assegurou um apoio abrangente a Pacheco.