Rodoviária de Mossoró tem área interditada

A área de embarque e desembarque da Rodoviária de Mossoró foi interditada nesta segunda-feira, 20. Parte do teto desabou no domingo, 19, em decorrência do vento forte que arrancou o telhado de metal.

Os ônibus interestaduais e intermunicipais estão desembarcando na frente da Rodoviária para movimentação dos passageiros. Alguns trechos da área já vinham sendo interditados nos últimos dias por causa do risco à população.

A assessoria da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN) disse que uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar a situação. Ainda não há informações sobre reforma para a Rodoviária.