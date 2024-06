Rodoviária de Mossoró recebe nova iluminação doada pela Cosern

O Terminal Rodoviário de Mossoró, o maior da Região Oeste e um dos mais movimentados do Rio Grande do Norte, foi contemplado com a doação de 505 lâmpadas e 141 luminárias que passaram a iluminar, com mais eficiência e economia, as áreas de conveniência, administrativas, de embarque, de desembarque, além do estacionamento do Terminal. Os novos equipamentos, de LED, foram doados através do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Cosern, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

“Executamos a substituição dos antigos equipamentos ineficientes por lâmpadas e luminárias de LED em tempo recorde. O mês de junho é muito importante para a economia local e, pensando nas milhares de pessoas que irão circular pela Rodoviária durante o mês de junho, o mais movimento na cidade por causa dos eventos do Mossoró Cidade Junina, montamos uma verdadeira força-tarefa. As novas lâmpadas e luminárias reduzem os espaços zebrados e aumentam a sensação de segurança dos funcionários e passageiros. É, com certeza, uma doação muito importante para a população”, destaca Artur Costa, supervisor de Eficiência Energética da Neoenergia Cosern.

Somente no primeiro trimestre deste ano, o Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Cosern promoveu a substituição de 15.976 lâmpadas ineficientes em 315 prédios públicos localizados em todas as regiões potiguares. O número de equipamentos substituídos é 51% maior em comparação com o quantitativo de janeiro a março de 2023, assim como o total de empreendimentos públicos contemplados: 6 vezes maior.