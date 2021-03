Rodadas do Campeonato Potiguar são remarcadas

Nesta terça-feira (16), a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) divulgou o detalhamento das quinta e sexta rodadas do Campeonato Potiguar. Devido às partidas do ABC pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil nos próximos dias, a tabela precisou ser alterada.

A quinta rodada marcaria o clássico América-RN x ABC para este final de semana, mas a partida foi adiada para o dia 31/03, às 16h, na Arena das Dunas. Com a mudança, o América-RN teve o duelo contra o Palmeira, pela sexta rodada, antecipado para o próximo domingo (21). O jogo acontece no Frasqueirão, em Natal, às 16h.

O ABC volta a disputar pelo campeonato estadual só no dia 24/03, enfrentando o Potiguar, em confronto adiado da quarta rodada. Antes disso, o Alvinegro joga com o Rio Branco VN, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), e com o Treze, pela Copa do Nordeste, no domingo (21).

A FNF reitera que a tabela pode sofrer novas mudanças dependendo da programação da Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Confira as datas dos jogos: