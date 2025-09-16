Robinho “fala sozinho”, tem proteção e não se adaptou à prisão, diz autor

CNN Brasil

Segundo o autor do livro “Tremembé: O presídio dos famosos”, Robinho não se adaptou à rotina da prisão e tem “falado sozinho” no pátio da penitenciária .

Em entrevistas aos podcasts “Flow” e “Ticaraticacast”, o jornalista explicou a rotina do atacante. O autor também explicou que houve um aumento no número de visita dos demais presos para ver o ex-atleta e que ele tem treinado times dos carcereiros e presidiários.

O ex-atleta foi preso em 2024. Ele foi condenado à 9 anos de prisão por agressão sexual.

“Eu diria que ele não está adaptado. Os últimos relatos que eu tive, é que ele está andando pelo pátio, falando sozinho”, disse.

Segundo Campbell, ele tem ajudado outros detentos oferecendo orientação jurídica com advogados indicados para àqueles que dependem da Defensoria Pública para a revisão das penas. Em troca, Robinho não tem atuado nos serviços de limpeza e Tremembé e recebe proteção dos demais presos. “Ele divide cela com um preso. Ele é um ‘astro’. Qualquer preso que chegue com essa alcunha dele, ele já jogou na seleção…a própria comunidade vai cuidar dele. Ele disse que os presos vão contando os dramas para ele. O maior problema dos presos é não ter advogado para acompanhar a execução penal”, explicou.

“O livro explica muito bem essa hierarquia. Ela funciona muito bem. Os famosos tem a questão social. Os presos que tem muita grana como Robinho, acaba sendo protegido e bajulado por quem tá na base da pirâmide. A maior parte da comunidade carcerária é gente pobre”, diz Ullisses.

Adaptação à cela

Segundo fontes ouvidas pelo autor, Robinho nega a autoria do crime e enfrenta dificuldades com o cotidiano prisional.

“Ele não está adaptado na cadeia. Acho difícil ele se adaptar. Se adaptar é aceitar a condição. Se adaptar à rotina. No caso do Robinho, ele não internalizou que cometeu crime. Ele se diz inocente até agora. Ele acha que é uma condenação injusta, ele não teria cometido crime, segundo ele”, afirmou o jornalista.

Visitas e curiosos

“Um preso me disse que o filho não o visitava há um ano e veio para ver o Robinho”. Esta é outra curiosidade relatada por Campbell. A presença do ex-Santos e ex-Milan tem aguçado a curiosidade dos parentes e amigos habilitados para visitar os demais presos.

Recurso negado

No final de agosto, o STF negou recurso com pedido de liberdade da defesa do ex-jogador. O placar do plenário foi de 10 a 1. Apenas o ministro Gilmar Mendes divergiu da negativa do relator do processo, o ministro Luiz Fux.

Prisão

Robinho está encarcerado desde março de 2024 no presídio que fica a 160km da capital paulista. Ele foi condenado, na Itália, a 9 anos de prisão por estupro praticado em 2013. A pena foi recebida pela justiça brasileira após homologação do STJ.