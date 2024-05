RN vai sediar evento nacional de turismo da Febtur

A colaboração entre turismo e jornalismo é essencial para fortaceler e desenvolver a economia e cultura do Estado. É neste sentido que o Rio Grande do Norte será sede do I Encontro Nacional da Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Turismo (Febtur). Nesta manhã de terça-feira (21), foi realizado o lançamento do projeto no Sesc da Rio Branco, na Cidade Alta, em Natal. O evento acontece por meio da Fecomércio/RN.

Para José Maria Pinheiro, presidente da Febtur do RN, o evento coloca o RN na rota do turismo nacional, sendo reconhecido por meio de publicações de jornalistas de todo o Brasil. O conteúdo produzido pela Febtur é multiplataforma com mais de 700 matérias publicadas e mais 3 mil postagens nas redes sociais. Atualmente, a Febtur possui 140 canais de divulgação em todo o Brasil.

O evento ocorre nos dia 9 e 10 de agosto, com o primeiro dia de palestras com especialistas na área do turismo, comunicação e tecnologia. No dia 9, o roteiro começa no litoral sul, visitando a Barreira do Inferno, o Maior Cajueiro do Mundo, um passeio em Pipa e um coquetel ao pôr do Sol, no Catamarã. Já no dia 10, é a vez do litoral norte, com visita em Maracajaú e Genipabu. “Queremos que os jornalistas sintam essa experiência e vivam o RN”, explicou Pinheiro.

De acordo com José Maria, a Febtur atua na divulgação do turismo do Estado, incentivando a produção de conteúdos voltados para a midiatização deste setor. O evento tem como objetivo trazer mais visibilidade aos pontos turísticos potiguares, por meio de fontes especializadas e com credibilidade. “O jornalista possui uma outra visão e direciona para o público dele, que são pessoas interessadas em turismo. Então, é muito importante quando têm profissionais falando sobre o assunto e nós (Febtur) somos especialistas em turismo”, afirmou Pinheiro.

José Maria também adiantou que, além da cidade de Natal, os municípios de Maracajaú, Pipa, Parnamirim e Extremoz estão inclusos na rota turística dos dias do evento. “Nós teremos um dia inteiro de palestras, principalmente voltado para a tecnologia, o que a tecnoliga está mudando e vai mudar no cenário jornalístico do turismo”, adiantou o presidente da Febtur/RN.

O presidente da Fecomércio/RN, Marcelo Queiroz, trabalha para promover e desenvolver o setor econômico do RN, principalmente na área do empreendedorismo. “Com este evento, estamos recebendo pessoas de todo o Brasil, que estão usando nossos hotéis, restaurantes, transporte. Então, para a Fecomércio, isso estimula o desenvolvimento do empreendedorismo”, afirmou o presidente Queiroz.

Queiroz ressalta que a federação está apoiando o projeto e promovendo o evento em prol da maior divulgação deste setor no RN. “É um evento importante, estamos recebendo jornalistas, comunicadores, que falam de turismo, que discutem o turismo, que publicam as ações do turismo, assim como o Sistema também faz. O Rio Grande do Norte é um estado que tem a característica turística e é importante sedir esse evento para que os jornalistas possam levar as informações, os pontos turísticos, os atrativos e que possam divulgar em outros Estados”.

Além do turismo, Queiroz afirma que o impacto econômico é notado em outras áreas. “Todos os segmentos são impactados. Quando um turista vem para passear, mas acaba indo na farmácia comprar remédio, vai no supermercado, além dos bares, restaurantes e passeios, ele frequenta todos os segmentos”, explicou o presidente da Fecomércio/RN.

Para Gorgônio Loureiro, presidente nacional da Febtur, o evento é um ponto de encontro para debater as novas tecnologias na comunicação e como isso pode ser implementado no turismo. “É um evento que teremos mais de 150 jornalistas do Brasil todo, de 18 a 20 estados do país, e ainda há profissionais do Uruguai, Argentina. É um evento importante, onde realizamos ele, deixamos um legado para a comunicação e turismo”, ressaltou Loureiro.

Para a secretária de Turismo do RN, Solange Portela, o foco do evento está na “mídia espontânea” que será gerada durante e após a realização da Febtur. “Vamos estar recebendo no Estado, diversos jornalistas do País inteiro e que vão estar, naturalmente, registrando e fazendo matérias, publicações. Então, é uma forma de gerar publicidade positiva do destino turístico do Estado nos locais de origem destes jornalistas que participam do evento”.

Em relação a parte de infraestrutura, a secretária informou que o Governo do RN fez o lançamento de três lotes de recuperação de rodovias que levam aos pontos turísticos. “Diversos acessos rodoviários aos destinos turísticos estarão sendo recuperados”, afirmou Portela.