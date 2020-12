RN ultrapassa 115 mil casos positivos de COVID-19

Nesta terça-feira (29), o estado do Rio Grande do Norte registrou 948 casos de COVID-19, fazendo com que o número total de infectados subisse para 115.747. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), que também revela que o número de óbitos chegou a 2.970.

O número de recuperados está em 68.394 e 270.885 casos foram descartados. No panorama assistencial, no estado, há 456 pacientes internados. Destes, 296 estão na rede pública; 134 ocupam leitos clínicos e 162 leitos críticos UTI e semi-intensivo (66,7%). Na rede privada, são 160 pessoas internadas; 69 em leitos clínicos e 91 em leitos críticos UTI e semi-intensivo (59%). O índice de distanciamento social voltou a cair, 38,7% foi a porcentagem registrada em 28/12.

Em Mossoró, há 10.626 casos confirmados e 259 mortes em razão do novo coronavírus. A região Oeste registra a maior taxa de ocupação dos leitos críticos (73,4%), de acordo com a plataforma Regula RN. No Hospital São Luiz LTDA, dos 40 leitos críticos, 9 estão disponíveis. Enquanto que no Hospital Regional Tarcísio Maia, dos 9 leitos destinados ao tratamento do COVID-19, somente 1 está disponível.

Confira os números:

– 115.747 casos confirmados

– 2.970 mortes

– 68.394 confirmados recuperados

– 57.750 casos suspeitos

– 270.885 casos descartados