RN ultrapassa 100 mil casos confirmados de COVID-19

O estado do Rio Grande do Norte registrou mais de 100 mil pessoas com diagnósticos positivos para o novo coronavírus. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), há mais de 101.209 casos confirmados da doença. Nas últimas 24h foram contabilizados 1.368 novos infectados.

Além do contágio, o número de óbitos também aumentou expressivamente de 2.759 para 2.770. Em relação ao último balanço, foram 11 mortes e destas, seis ocorreram nas últimas 24 horas que antecederam à atualização da plataforma. Os óbitos aconteceram em Vera Cruz, Areia Branca, Felipe Guerra, Parnamirim, Caicó e Macau.

Em Mossoró, há 9.643 casos confirmados e 242 mortes em virtude do COVID-19. Dos 30 leitos críticos no Hospital São Luiz apenas 1 está disponível e no Hospital Regional Tarcísio Maia, das 9 UTIs, 7 estão ocupadas, de acordo com a plataforma RegulaRN que monitora os leitos críticos e clínicos do estado com base nas informações fornecidas pelos hospitais.