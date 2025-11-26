RN terá voo direto para Montevidéu a partir de março de 2026

O Rio Grande do Norte, que registrou crescimento acima de 100% no fluxo de turistas latino-americanos nos últimos doze meses, ganhará um novo voo ligando Natal a Montevidéu a partir de 21 de março de 2026. A nova rota será operada pela Gol e resulta de ações conjuntas entre Embratur, Emprotur e Zurich Airport Brasil, administradora do aeroporto da capital potiguar.

Segundo Raoni Fernandes, presidente da Emprotur, a operação atende um pedido antigo do setor. “Essa nova conectividade com Montevidéu através da Gol resolverá um gargalo de conexão historicamente demandado pelas operadoras e agentes de viagens, que recebem pedidos constantes por parte de seus clientes. A Gol vem apostando no crescimento no Rio Grande do Norte e está colhendo os frutos, com aeronaves cheias e clientes satisfeitos”, afirmou. Ele disse ainda que o fluxo de viajantes para o estado tem crescido entre os 9 maiores emissores internacionais, mas 7 deles ainda não possuem voos diretos para Natal.

Os voos serão realizados aos sábados em três períodos: de 21/03 a 04/04, de 04/07 a 25/07 e de 05/12 a 26/12. O trecho Natal–Montevidéu terá saída às 16h20 e chegada às 21h20, enquanto Montevidéu–Natal partirá às 22h15 com pouso às 03h35. A rota se soma às operações para Ezeiza e Aeroparque Jorge Newberry, na Argentina. “A rota Natal-Montevidéu é uma grande conquista para a GOL e para o estado do Rio Grande do Norte. Promover a ligação sem escalas entre os uruguaios e a capital do RN, assim como dos potiguares com todo o potencial turístico do Uruguai, nos enche de orgulho e alegria. Aproximar distâncias e facilitar a conexão entre os povos das Américas é uma das missões da Companhia”, disse Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a ampliação da conectividade é parte do momento do turismo internacional no país. “Sem abrir caminhos para a vinda do visitante estrangeiro não haveria como chegarmos ao momento atual, com a marca histórica de 8 milhões de turistas internacionais no Brasil. A Gol é uma parceira decisiva na ampliação da conectividade e com esse novo voo está aproximando o estado do Rio Grande do Norte e a região Nordeste de um mercado estratégico, que é o Uruguai. Atuamos recentemente lá com uma campanha voltada especificamente ao público latino-americano, mostrando que não há lugar como o Brasil”, afirmou.

O CEO da Zurich Airport Brasil, Ricardo Gesse, disse que a rota é resultado de integração entre os setores público e privado. “A nova rota é resultado do trabalho integrado entre poderes público e privado e temos certeza que esse é um modelo de sucesso. A Gol é uma grande parceira e, com uma boa performance do voo, ele terá potencial pra expandir. Em menos de 2 anos da Zurich Airport Brasil em Natal, já celebramos conquistas importantes como essa”, declarou.

A crescente procura pelo Rio Grande do Norte tem relação com a variedade de atrativos em pequeno território. O estado reúne piscinas naturais, corais de fogo, praias diversas a cada 6 km em média, áreas de dunas móveis e gastronomia baseada em frutos do mar. A palavra “potiguar”, que significa “comedor de camarão” em tupi, remete à identidade regional e ao potencial gastronômico do destino.

A governadora Fátima Bezerra afirmou que o novo voo fortalece o turismo e a economia local. “Esse novo voo é consequência de muito trabalho e investimento em promoção, infraestrutura e segurança pública. Estamos de braços abertos para acolhermos nossos vizinhos uruguaios e mostrarmos porque somos um destino tão querido”, disse.

