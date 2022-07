RN tem três ex-ministros e dois ex-governadores pré-candidatos em 2022

Ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (PL) está na disputa pela única vaga de senador do RN. Formará chapa com o pré-candidato ao Governo, Fábio Dantas (Solidariedade) e o vice é Ivan Júnior (União Brasil).

Após ter sido governador, senador e ministro da Previdência Social, Garibaldi Filho está disputando pela primeira vez em 2022, um mandato de deputado federal pelo MDB.

Também entra na disputa para reconquistar a cadeira que já ocupou de deputado federal, o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves. Após 50 anos de MDB, vai para a disputa pelo PSB.

E o ex-governador Robinson Faria é pré-candidato a deputado federal pelo PL. Também é a primeira vez que disputa uma cadeira na Câmara dos Deputados. Anteriormente já foi deputado estadual e vice-governador.

Com informações do Blog Heitor Gregório