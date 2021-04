RN tem quase 200 mil casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (05), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), apontou que há 199.748 casos confirmados, 4.641 óbitos e 50.381 casos suspeitos no Rio Grande do Norte.

No panorama assistencial, cerca de 1.008 pessoas estão internadas, sendo 363 em leitos críticos no sistema público e 215 nas unidades de terapia intensiva (UTI) do serviço privado.

Segundo a plataforma Regula RN, há uma fila com 44 pacientes à espera de leitos críticos no estado. Em relação a taxa de ocupação, lidera o ranking a região do Seridó com 97,5%, seguida da região Oeste com 96,3% e a região Metropolitana com 95,5%.

Um novo decreto entrou em vigor ontem, com validade até o dia 16 de abril, permitindo a reabertura do comércio no estado. Decisão considera o apelo de prefeitos e empresários diante do desemprego e crítica situação dos pequenos negócios.

Em Mossoró, são 16.563 casos positivos, 364 mortes e 2.494 casos suspeitos.