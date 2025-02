RN tem previsão de chuvas irregulares entre fevereiro e abril

As atuais condições apresentadas pelos oceanos continuarão influenciado o clima na região Nordeste, e no Rio Grande do Norte, durante os meses de fevereiro, março e abril, confirmando o prognóstico da Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn, apresentado em dezembro de 2024.

No Oceano Pacífico, o estabelecimento do fenômeno La Niña de intensidade moderada vai favorecer as condições de chuvas no período de fevereiro a maio; enquanto no Oceano Atlântico, por estar numa condição neutra, tanto na bacia do Atlântico Norte, como no Atlântico Sul, poderá dificultar na presença e atuação da Zona de Convergência Intertropical no período, fazendo com que as chuvas apresentem uma irregularidade na sua distribuição, de acordo com boletim divulgado pela Meteorologa da Emparn, no último dia 4 de fevereiro..

Confira a Chuva Mínima Prevista (mm) para os meses de fevereiro a maio de 2025 no Rio Grande do Norte:

Mesorregião Fevereiro Março Abril Maio Oeste 116,5 197,5 180,2 101,4 Central 93,2 155,1 150,2 71,5 Agreste 69,6 119,2 133,0 91,0 Leste 92,2 166,9 195,8 171,1 Estado 92,9 159,7 164,8 108,7

Chapada do Apodi poderá registrar chuva de até 50 mm

As chuvas devem continuar durante a semana em vários municípios do Rio Grande do Norte, principalmente na Região Oeste, com precipitações variando entre 30 e 60 mm; assim como na Chapada do Apodi; com possibilidade de 50 mm de chuva; e no Litoral Leste, com índices entre 40 a 60 mm. Os dados foram repassados pela Unidade Instrumental de Meteorologia da Emparn.

Numa análise meteorológica mais técnica, pode-se dizer que está sendo observada a presença de instabilidades associadas a Circulação do Vento em Altos Níveis, atuando juntamente ao Sistema Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

“Há uma previsão de chuvas mais fortes nos próximos dias, na Chapada do Apodi, com previsão de acumuladas acima dos 50 milímetros, causadas pelo atual sistema meteorológico, mas que não deverão atingir todo o Estado. Para o final de semana teremos chuvas mais fortes no litoral, mas que não darão transtornos para a população”, afirma Gilmar Bristot, meteorologista da Emparn.

Maiores detalhes sobre a previsão do tempo para os municípios do Rio Grande do Norte, como temperatura, chuva, vento, podem ser acessados no link: https://meteorologia.emparn.rn.gov.br/meteograma