RN tem previsão de chuva forte e alerta de ventos de até 60 km/h

Inmet alerta para chuvas de até 50 mm/h em todo o estado. O aviso é válido até 10h desta terça (19).

Por g1 RN

18/12/2023 11h16 Atualizado há 3 horas

RN tem previsão de chuva forte e alerta de ventos de até 60 km/h — Foto: Inmet/Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para todo o Rio Grande do Norte nesta segunda-feira (18). O aviso é válido até 10h desta terça (19) e prevê ventos de até 60 km/h no estado.

O alerta é de perigo potencial, da cor amarela, o primero nível numa escala de três no grau de severidade do órgão.

No alerta da cor amarela, as chuvas podem ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Nesses casos, segundo o Inmet, há “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

Entre as recomendações do órgão está evitar enfrentar o mau tempo, observar alteração nas encostas e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de necessidade, deve-se pedir informações ou acionar a Defesa Civil (telefone 199) e Corpo de Bombeiros (telefone 193).