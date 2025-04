RN tem o melhor mês de março em número de passageiros desde 2017

O Rio Grande do Norte registrou crescimento no fluxo de passageiros em todos os três primeiros meses de 2025 no Aeroporto de Natal, tanto no cenário doméstico quanto internacional. Os dados são da Agência Nacional de Aviação – ANAC.

Março apresentou o maior crescimento do trimestre. No mercado nacional cresceu 14.2%, foram 187,8 mil passageiros este ano, enquanto no mesmo período do ano passado foram 164,4 mil. Esse é o melhor desempenho desde 2017, quando foram registrados 197,4 mil viajantes.