RN tem mais de 37 mil pessoas diagnosticadas com autismo; veja números por cidade

Dados levantados pela primeira vez no Censo 2022 foram divulgados nesta sexta-feira (23) pelo IBGE.

Por g1 RN

23/05/2025 11h50 Atualizado há uma hora

Rio Grande do Norte tem mais de 37,6 mil pessoas diagnosticadas com autismo — Foto: Divulgação/ Equatorial

O Rio Grande do Norte tem mais de 37 mil pessoas diagnosticadas com autismo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado foi levantado pela primeira vez no Censo de 2022 e divulgado nesta sexta-feira (23).

O Rio Grande do Norte apresentou, em 2022, uma taxa de 1,1% da população diagnosticada com autismo. O percentual é levemente inferior à média do Brasil (1,2%) e idêntico ao da região Nordeste.

Em números absolutos, o estado registrou 37.625 pessoas com diagnóstico, com maior proporção entre os homens (1,5%) do que entre as mulheres (0,8%).

Entre os municípios potiguares, Natal teve a maior prevalência (1,4%), seguida de Mossoró, Parnamirim e São Gonçalo do Amarante (com 1,3%).

Os percentuais mais elevados entre os homens foram observados em Mossoró (1,9%) e Natal (1,8%). Segundo o IBGE, os dados locais refletem o padrão nacional de maior prevalência entre o sexo masculino.

Os dados por faixa etária no Rio Grande do Norte indicaram que a proporção de pessoas com diagnóstico de autismo foi mais elevada entre crianças e adolescentes, com destaque para meninos de 5 a 9 anos (4,2%) e de 0 a 4 anos (3,0%).

Entre as meninas, os maiores percentuais também ocorreram nas idades iniciais, mas com valores significativamente mais baixos: 1,3% de 0 a 4 anos e 1,2% de 5 a 9 anos.

O percentual diminui com o avanço da idade em ambos os sexos, mantendo-se abaixo de 1% a partir dos 20 anos.

Raça e cor

No Rio Grande do Norte, a distribuição da população com diagnóstico de autismo por cor ou raça demonstrou variações. A maioria das pessoas autistas se identificou como parda (17.963), representando 1,1% dessa população, seguida pelos brancos (16.622), com a maior taxa proporcional (1,3%).

Indivíduos indígenas apresentaram a maior prevalência proporcional (1,8%), ainda que em menor número absoluto (173). Pessoas pretas somaram 2.838 (0,9%) e as de cor amarela totalizaram apenas 28 casos (0,5%).

Escolaridade

A pesquisa também analisou o nível de escolaridade das pessoas diagnosticadas com autismo no estado.

De acordo com a Tabela 11, a taxa de escolarização de pessoas diagnosticadas com autismo no Rio Grande do Norte evidenciou maiores índices entre crianças e adolescentes, mas reduções acentuadas nas idades seguintes.

Entre os 6 e 14 anos, os meninos apresentaram taxa de 92,02% de escolarização, e as meninas, 91,62%. De 15 a 17 anos, os percentuais caíram para 73,79% e 75,12%, respectivamente.

A queda foi mais drástica entre jovens de 18 a 24 anos (34,32% para homens e 27,59% para mulheres) e ainda mais entre adultos com 25 anos ou mais (6,73% e 8,3%).