RN tem mais de 136 mil casos positivos e 3.240 mortes por covid

Nesta segunda-feira (25), o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (Sesap), contabilizou que o estado possui, desde o início da pandemia, 136.141 casos confirmados e 3.240 mortes por covid-19. O boletim aponta ainda que 559 óbitos estão sob investigação.

Segundo a secretaria, o estado apresenta 74.937 casos suspeitos de covid-19 e outros 313.211 descartados. O número de confirmados recuperados segue em 95.604, e o de inconclusivos, denominados como “Síndrome Gripal não especificada”, se manteve em 65.810.

O informativo indica que há 443 pessoas internadas por causa do coronavírus, sendo 311 na rede pública e 132 no sistema privado. A taxa de ocupação dos leitos críticos (semi-intensivo e UTIs) é de 55% no serviço público e de 45,7% no privado.

Até o momento, 360.205 testes para covid-19 foram realizados no estado, sendo 190.016 RT-PCR (conhecidos também como Swab) e 170.189 sorológicos. Em Mossoró, há 12.266 casos positivos e 287 mortes em razão da doença.

Números no RN – COVID-19

– 136.141 casos confirmados

– 3.240 mortes

– 74.937 casos suspeitos

– 313.211 casos descartados

– 96.604 confirmados recuperados