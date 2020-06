RN tem 69 óbitos sob investigação e taxa de isolamento de apenas 42%

Em coletiva no fim da manhã desta segunda-feira(01), a Secretaria de Estado e Saúde Pública-Sesap atualizou os números do coronavírus no Rio Grande do Norte. O médico Petrônio Spinelli, secretário adjunto, confirmou que 69 óbitos estão sendo investigados.

Ainda na coletiva, o secretário adjunto destacou que a taxa de isolamento social, em cima de um levantamento fim de semana, registrou apenas 42%.

Os números preocupam a Sesap, diante do aumento de casos e óbitos no Estado. A secretaria entende que a taxa mínima ideal para isolamento e maior prevenção da covid-19 fica na casa dos 60%.

O Rio Grande do Norte registra 7.964 casos de coronavírus, mais de 16 mil suspeitos, 14.127 descartados e 323 mortes, sendo 18 óbitos a mais que o último boletim