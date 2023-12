RN tem 18.370 empregos em novembro e acumulado de 25.330 no ano

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) divulgou nesta quinta-feira 28 dados sobre o mercado de trabalho potiguar no mês de novembro. De acordo com o relatório, o estado do Rio Grande do Norte registrou um total de 18.370 admissões e 15.028 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 3.342 empregos.

O setor de serviços desponta como protagonista nesse cenário, apresentando um saldo expressivo de 1.736 novos postos de trabalho. Em seguida, o comércio contribuiu com um saldo de 1.402. Já a indústria, embora com um número menor, contabilizou um saldo positivo de 357 empregos.

Entretanto, alguns setores enfrentaram desafios significativos. A construção, por exemplo, registrou um saldo negativo de 89 empregos, evidenciando um cenário mais restritivo para essa atividade econômica. A agropecuária também apresentou um desempenho desfavorável, com um saldo de -64 empregos.

RN acumula mais de 198 mil empregos de janeiro a novembro

Ao longo dos primeiros onze meses de 2023, o RN apresentou números positivos no cenário do emprego. Segundo os dados do CAGED,, o estado registrou um total de 198.876 admissões e 173.546 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 25.330 novos postos de trabalho.

Os setores estratégicos para a economia potiguar continuaram a impulsionar esse crescimento, com o segmento de serviços liderando com um saldo de 12.012 empregos. O comércio também desempenhou um papel crucial, contribuindo com 5.442 novos postos, seguido pela indústria, que apresentou um saldo positivo de 4.107 empregos.

