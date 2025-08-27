RN sobe 8 posições e é o estado que mais avança em ranking nacional de competitividade

O Rio Grande do Norte foi o estado que mais avançou no Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O estudo é elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e teve o resultado divulgado nesta quarta-feira (27).

Ao todo, o estado subiu oito posições na edição deste ano, saindo de 24º para 16º no ranking. O ranking leva em consideração os 26 estados brasileiro e o Distrito Federal. (Veja, mais abaixo, como é feito o estudo).

Essa foi a 14ª edição do estudo. No Nordeste, o Rio Grande do Norte também avançou: subiu cinco posições, de nono colocado em 2024 para quarto.

Segundo o estudo, o RN manteve as mesmas posições nos indicadores de inovação (11º) e infraestrutura (17º), mas subiu dez posições em sustentabilidade ambiental, seis em eficiência da máquina pública e cinco em segurança pública.

“A segurança pública, que é um dos pilares com maior peso no ranking, influenciou a evolução. Tanto o Rio Grande do Norte quanto Sergipe deram grandes saltos no quesito”, disse Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP.

Pilares e indicadores

O Ranking de Competitividade dos Estados é realizado há 14 anos pelo CLP. Nesta edição de 2025, foram analisados 100 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos.

O estado passou a figurar em 4º lugar no pilar de Segurança Pública, onde teve seu melhor desempenho. O pior desempenho, em contrapartida, foi no pilar de Solidez Fiscal, com a 26ª posição no ranking.

Veja, abaixo, a posição do Rio Grande do Norte em cada um dos 10 pilares temáticos:

Sustentabilidade Ambiental – 17º lugar (subiu 10 posições)

Capital Humano – 19º lugar (subiu 1 posição)

Educação – 19º lugar (subiu 2 posições)

Eficiência da Máquina Pública – 16º lugar (subiu 6 posições)

Infraestrutura – 17º lugar (mesma posição)

Inovação – 11º lugar (mesma posição)

Potencial de Mercado – 19º lugar (subiu 3 posições)

Solidez Fiscal – 26º lugar (subiu 1 posição)

Segurança Pública – 4º lugar (subiu 5 posições)

Sustentabilidade Social – 13 º lugar (caiu uma posição)

Ranking dos Estados

➡️ Segundo o CLP, o Ranking de Competitividade dos Estados tem como objetivo principal alcançar um entendimento mais profundo e abrangente das 27 unidades da federação, trazendo para o público uma ferramenta simples e objetiva para pautar a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade e da gestão pública dos seus Estados.

Por g1 RN

27/08/2025 14h52 Atualizado há uma hora

Vista aérea de Natal — Foto: Secom/Natal

Vista aérea de Natal — Foto: Secom/Natal

📳 Clique aqui para seguir o canal do g1 RN no WhatsApp

➡️ Para definir a estrutura, composição e a metodologia de cálculo do Ranking de Competitividade dos Estados, foi empreendido um amplo estudo da literatura acadêmica especializada, bem como da experiência nacional e internacional na confecção de rankings de competitividade, de acordo com o CLP.

➡️ Como resultado final, foram selecionados 100 indicadores considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública dos Estados brasileiros, distribuídos nos 10 pilares temáticos.