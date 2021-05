RN segue orientação da Anvisa e suspende vacinação com Astrazeneca em grávidas

Após recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na noite de segunda-feira (10), de suspender imediatamente do uso do imunizante da AstraZeneca para grávidas, 19 Estados até o momento, incluindo o Rio Grande do Norte, seguiram a orientação e pararam a vacinação a este grupo de pessoas.

A mudança é válida para todo o Estado. A orientação acontece após a morte de uma gestante vacinada no Rio de Janeiro, mas, segundo a AstraZeneca, grávidas e puérperas foram excluídas dos estudos clínicos e, em animais, e os testes “não indicam efeitos prejudiciais diretos ou indiretos” na gravidez ou no desenvolvimento do feto.