RN sedia maior evento de sustentabilidade do Nordeste

A governadora Fátima Bezerra participou nesta quinta-feira (7), em Natal, da abertura da segunda edição do Conexão ODS, o maior evento sobre sustentabilidade do Nordeste.

A programação, que segue até sábado (9), tem como objetivo ampliar o debate sobre temas sociais, ambientais e de governança, com foco no papel da região Nordeste para o cumprimento das metas globais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A governadora falou da honra de o Rio Grande do Norte sediar a segunda edição da Conexão ODS. “Isso é o reconhecimento de quanto o Governo do Estado tem avançado com a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que passa pelo combate às desigualdades do ponto de vista social, pela luta pela igualdade de gênero, além da questão do direito à educação e à saúde”, disse.