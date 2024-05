RN sedia I Encontro Nacional do Sistema único de Segurança e recebe mais 75 veículos

O Rio Grande do Norte sedia o I Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) de hoje (21) até a próxima quinta-feira, (23). O evento acontece no Centro de Convenções de Natal e reúne integrantes das forças de segurança dos 27 estados. A governadora Fátima Bezerra participou da abertura do evento esta manhã e fez a entrega de 75 novas caminhonetes 4×4 à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar.

A chefe do Executivo estadual ressaltou que “com a entrega dos 75 novos veículos “garante a renovação da frota do sistema estadual de segurança – são 600 novos veículos. Desde 2019, quando assumimos a gestão estadual, interrompemos um longo período de até 19 anos sem concursos públicos para contratação de pessoal para as polícias. Em seis anos fizemos nove concursos e ainda este ano vamos alcançar a marca de 4,6 mil novos agentes de segurança. Tudo isso mediante uma política de integração, união, soma de esforços e tratando a segurança como prioridade de todo dia”, acrescentou.

Representando o ministro da Justiça, a secretária substituta da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Camila Pintarelli disse que o profissional da segurança pública no Brasil todo dia sai de casa para enfrentar um grande desafio e é preciso que estejam bem equipados e valorizados. “Estamos aqui para entregar 75 novos veículos e também para aprender como comprar melhor e desburocratizar para fazer as melhores aquisições para a segurança pública adquirindo equipamentos de qualidade. E também para valorizar a integração entre a federação estados e municípios”, registrou Camila.

O secretário de segurança pública e defesa social do RN, Francisco Araújo enfatizou que “estamos reunidos aqui hoje com apoio do Governo Federal, através da Senasp do Ministério da Justiça para completar a renovação de 600 viaturas policiais no RN e para desburocratizar a execução do Fundo Nacional de Segurança Pública junto com representantes de todos os estados. À senhora governadora do Estado, o sistema de segurança do RN agradece e sente-se honrado por tê-la no comando”. Comandante da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo pontuou que os eventos de hoje são “atitudes de valorização profissional do sistema de segurança pública”.

Vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) e secretário de segurança da Paraíba, delegado Francisco Bezerra Nunes, o congresso trata de “tema prioritário e dos mais importantes por que envolve a capacitação para a atividade meio funcionar bem para que a atividade fim possa atingir seu objetivo que é uma melhor segurança pública”.

Representando a Assembleia Legislativa, o deputado estadual George Soares disse que nos últimos seis anos há investimento e fortalecimento da segurança pública, aquisição de equipamentos e concursos públicos para contratar pessoal”.