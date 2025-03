RN registrou mais de 8 mil afastamentos do trabalho por questões de saúde mental em 2024

O Rio Grande do Norte teve mais de 8 mil afastamentos do trabalho em 2024 por questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade e depressão, entre outras. Os dados são do Ministério da Previdência Social.

Um levantamento exclusivo do g1 aponta que o país teve, em 2024, o maior número de afastamentos por saúde mental em 10 anos – quase meio milhão. Somente em relação a 2023, o crescimento foi de 68%.

Ao todo, o governo federal registrou 8.043 afastamentos no Rio Grande do Norte, no ano passado. Do total, mais de 2,5 mil foram por ansiedade e mais de 1,5 mil por depressão.

O número é completado por transtorno bipolar, esquizofrenia, vícios em drogas e álcool, entre outros.

No Nordeste, o estado é o quarto com maior número de afastamentos, superando Paraíba (7.512), Maranhão (3.997), Sergipe (3.653), Piauí (3.238) e Alagoas (2.736).

Os maiores números de afastamento na região foram na Bahia (14.065), seguida do Ceará (12.202) e Pernambuco (11.410).