RN registra terceiro caso da variante Delta do coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou nesta sexta-feira (27) que foi identificado um terceiro caso da variante Delta do coronavírus no Estado.

Segundo a Sesap, o paciente é do sexo masculino e tem relação familiar com um dos dois primeiros casos identificados com a variante Delta no Estado e a contaminação do paciente foi constatada no dia 10 de agosto. Ele tomou 1ª dose de vacina contra Covid-19 em 22 de julho e está em boas condições clínicas.

A secretaria informou ainda que todos os possíveis contatos do paciente no ambiente de trabalho já foram identificados, não registram de sintomas de contaminação e seguem em monitoração.