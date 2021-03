RN registra recorde de internados por Covid

Nesta quarta-feira (03), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) atualizou os dados da pandemia no Rio Grande do Norte e números são alarmantes. De acordo com o boletim epidemiológico, há no Estado, 871 pessoas internadas sendo 518 no serviço público e 353 no serviço privado.

Com 275 pessoas internadas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Semi-intensivo, a taxa de ocupação em leitos críticos SUS está em 83,1%. Já no sistema privado, com 189 leitos de UTI e Semi-intensivo ocupados, a taxa de ocupação de leitos críticos está em 100%.

Em consulta realizada na manhã desta quinta-feira (4), o RN registrava uma taxa de ocupação de leitos acima de 93% e ainda contava 50 pessoas na fila de espera por vagas. No momento, há apenas 18 leitos disponíveis.

O Estado contabiliza 169.419 casos positivos, 3.650 óbitos em virtude do Covid-19 e 90.120 casos suspeitos. Em Mossoró, são 14.349 casos confirmados, 301 morte pela doença e 5.661 casos suspeitos.