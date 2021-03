RN registra lista com 55 pessoas à espera de leitos de UTI Covid

Com o agravamento da pandemia, o Rio Grande do Norte contabilizou nos últimos quatro dias, uma média diária de quase mil novos casos de Covid. Da última quinta-feira até ontem (01/03), o números de casos positivos subiu de 163.515 para 167.429, uma média superior a 978 novos casos por dia.

O notório aumento impacta diretamente a rede pública de assistência hospitalar. Atualmente, o Estado apresenta um dos números mais elevados de pessoas internadas desde o começo da pandemia, há mais ou menos um ano, com 494 internos, sendo 268 em leitos críticos e 226 em leitos clínicos.

Dos 21 hospitais públicos que prestam atendimento para pacientes com Covid, 15 estão com todos os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados. Neste momento, o RN registra 55 pessoas na lista de espera por um leito de UTI, mas há apenas 17 vagas disponíveis. Nos últimos 16 dias, 39 pessoas morreram enquanto aguardavam uma vaga.

No panorama geral, o Estado tem taxa geral de ocupação de leitos críticos de 94%. Em todas as regiões a situação é bastante crítica. As taxas são as seguintes: 97,6% no Oeste, 94% no Seridó e 92% na Região Metropolitana de Natal.

Em Mossoró, município de referência para o tratamento de pacientes com Covid no Oeste do Estado, desde ontem não tem nenhuma vaga de UTI. As 40 vagas do Hospital São Luiz e as 9 unidades de UTI do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) estão todas ocupadas.