RN registra chuvas com trovoadas e de granizo na últimas 24h

Noite de chuvas com trovoadas no litoral sul e granizo no interior marcaram as últimas 24h no Rio Grande do Norte. A atuação do fenômeno Vórtice Ciclônico de Altos Níveis(VCAN) no Nordeste favoreceu a formação de nuvem do tipo Cumulus Nimbus, que foi a responsável pela ocorrência de chuvas de granizo registradas na região do Vale do Açu, no município de Jucurutu e Médio Oeste Potiguar, em Almino Afonso. A atuação do VCAN associada ao aquecimento das águas do oceano Atlântico, com temperaturas acima de 28°C foi a responsável pelas chuvas com trovoadas registradas no litoral.

O meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) Gilmar Bristot explica que “as nuvens no formato Cumulus Nimbus apresentaram forte desenvolvimento vertical atingindo a 12km de altura. Nesta altura, as gotículas no interior dessas nuvens são forçadas a ultrapassar o nível de congelamento e com isso se transformam em gelo e em seguida precipitam.

O Sistema de Monitoramento aponta a previsão para o restante da semana de probabilidade alta de chuvas em todas as regiões do RN devido a atuação do VCAN. “As análises do sistema apontam a permanência do VCAN sob o estado, condição que favorece a ocorrência de chuvas”, disse Bristot.

Sobre as temperaturas, a previsão para o litoral potiguar a variação deverá ser entre 22°C e 35°C e no interior, as mínimas poderão atingir 23°C e as máximas 33°C .

Acesse o Sistema de Monitoramento por meio dos seguintes endereços eletrônicos emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia ou meteorologia.emparn.rn.gov.br.

Previsão dia a dia

30/01/24 – Terça-feira -Céu parcialmente nublado com chuvas nas regiões de Mossoró e Vale do Açu. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.

31/01/24 – Quarta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todo o estado.

01/02/24 – Quinta-feira – Céu parcialmente nublado a claro em todo o estado.

02/02/24 – Sexta-feira – Céu parcialmente nublado com chuvas nas regiões do Vale do açu, Litoral Potiguar, Seridó Potiguar e Alto Oeste Potiguar. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.

03/02/24 – Sábado – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

04/02/24 – Domingo – Céu parcialmente nublado com chuvas nas regiões de Mossoró, Litoral Potiguar, Vale do Açu e Alto Oeste Potiguar. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a claro.