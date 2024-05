RN registra aumento de 28% no número de voos para junho

O principal aeroporto do Estado do Rio Grande do Norte, o Aeroporto Internacional de Natal – Governador Aluízio Alves, prepara-se para um mês de junho de 2024 movimentado, com o total de 1.540 voos planejados. Este volume representa crescimento de 28% em relação a junho de 2023 e de 26% comparado a junho de 2022, refletindo o crescente interesse na conectividade no aeroporto.

Com 18 ligações, incluindo duas internacionais, o aeroporto espera uma média de 25 chegadas diárias. A cidade do Recife, Pernambuco, continua sendo o destino com o maior número de voos previstos, tanto como origem quanto como destino, consolidando-se como um hub regional.

No setor de companhias aéreas, a Latam lidera com 41% dos assentos ofertados, seguida pela Azul com 26%. Em crescimento, a Latam destaca-se com 54% em comparação a 2023, enquanto a Azul registra um aumento de 45%.

Paralelamente, o aeroporto de Mossoró também apresenta um aumento significativo, com 8.684 assentos previstos e 126 voos programados para junho de 2024. As rotas de Mossoró incluem destinos como Recife com a Azul, além de Natal e Fortaleza com a VoePASS.

“Esse aumento representa uma melhora na oferta de assentos em diversos mercados emissores, validando nosso diálogo contínuo com as companhias aéreas sobre o potencial turístico do estado. Essa expansão reflete tanto o crescimento do fluxo turístico quanto o diferencial de nossos produtos ofertados, destaca o diretor-presidente da Emprotur-RN, Raoni Fernandes, que na semana passada esteve em São Paulo onde se reuniu com representantes da Latam, Gol e Azul para incrementar a malha aérea do Estado.