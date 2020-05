A Secretaria de Estado e Saúde Pública (SESAP) divulgou mais um boletim epidemiológico com os números do coronavírus nesta segunda-feira (11).

O número de casos confirmados é de 1.935, sendo cinco novos casos registrados nas últimas 24h .

O total de vítimas do covid-19 no RN chega a 90 – três a mais que a atualização do boletim anterior.

Não houve atualização em relação ao número de curados de ontem para hoje. São até o momento 662.

Com informações da Sesap e Blog do BG.