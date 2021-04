RN registra 5.446 mortes por Covid-19

O Rio Grande do Norte contabiliza 221.868 casos confirmados de Covid-19, 5.446 óbitos pela doença e uma taxa de 52.874 casos suspeitos. Há mais de um ano em pandemia, o estado já realizou 475.448 testes, entre os RT-PCR e testes sorológicos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN), nesta quinta-feira (29).

No panorama assistencial, há 843 pessoas internadas no estado. Deste número, cerca de 334 (82,5%) ocupam Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do sistema público e 135 (92,1%) leitos críticos do sistema privado.

Com 434 vítimas do novo coronavírus, o município de Mossoró/RN, soma 18.370 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia e 2.730 casos suspeitos. Apesar do avanço na campanha de vacinação, os números ainda são bastante preocupantes.