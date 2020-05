RN registra 479 pacientes internados com covid-19

Em coletiva da Secretaria de Estado e Saúde Pública-Sesap no fim da manhã desta terça-feira(26), os números do coronavírus no Rio Grande do Norte foram atualizados. O número de casos confirmados chega a 5.472, enquanto eram 4.774 no boletim dessa segunda-feira(25). O total de vítimas do covid-19 no RN chega a 220 – (08) óbitos a mais que a atualização do último boletim. Os suspeitos chegam a 13.146. Descartados somam 10.670. Recuperados são 1410(de acordo com números dessa segunda-feira – em atualização).

Ainda coletiva, o médico Petrônio Spinelli, alertou que o Rio Grande do Norte registra neste momento 479 pacientes internados no tratamento da covid, espalhados pelas redes pública e privada, desde os leitos de enfermaria aos críticos. Quanto a ocupação dos leitos no Estado, Mossoró registra praticamente 100%, seguido na mesma situação o Alto Oeste, em Pau dos Ferros. A região metropolitana de Natal, apresenta mais de 98%, enquanto o Seridó mais de 70%. Vale lembrar que os números variam e estão sob constante atualização.

