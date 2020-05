RN registra 420 pacientes internados e 47 óbitos sob investigação por coronavírus

Na coletiva desta sexta-feira(22), a Secretaria de Estado e Saúde Pública divulgou mais um boletim epidemiológico com os números do coronavírus no Rio Grande do Norte.

O Rio Grande do Norte registra 191 novos casos de coronavírus, no total 4.251, com 12.920 suspeitos, 9.590 descartados e 181 mortes – três óbitos nas últimas 24 horas. Sob investigação são 47.

Ainda na coletiva, foi destacado o número de pessoas internadas no Estado. São 420, entre pacientes suspeitos, confirmados e em estado crítico.

