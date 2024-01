RN registra 3ª maior variação negativa na indústria no mês de novembro

O Rio Grande do Norte registrou a terceira maior variação negativa na indústria em novembro de 2023, com -2,8% no comparado ao ano anterior, ficando atrás apenas do Amazonas (-10,3%) e do Rio Grande do Sul (-4,4%). O percentual negativo foi o segundo consecutivo dentro do índice. O Estado, por outro lado, apresenta o maior acumulado de janeiro a novembro entre os estados do país, com 12,2%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM – PF) realizada pelo IBGE.

A nível nacional, a média de comparação interanual foi de 1,3% e além do Rio Grande do Norte, mais cinco estados recuaram com números negativos. As maiores altas foram registradas por Paraná (21,2%), Espírito Santo (18,5%) e Goiás (16,6%).

No Estado, especialmente, os resultados foram influenciados pelo setor da indústria extrativa, que teve queda de 73,8% em novembro de 2023 se comparado ao mesmo mês do ano anterior, ficando abaixo da média nacional e também do Nordeste, que foram de 14,5% e –25,3%, respectivamente. Já a indústria de transformação potiguar teve variação positiva de 19,5% no mesmo índice, acima do resultado médio nacional que ficou em –0,9% e também do Nordeste (1,5%).

Apesar do resultado mensal em novembro de 2023, o estado potiguar tem o melhor desempenho no acumulado do ano, fechando o mês com 12,2%. Em outubro de 2023, o percentual era de 13,8% e também ocupava a primeira colocação. O maior recuo registrado no país foi no Ceará (- 5,8%) e o melhor índice, depois do Rio Grande do Norte, é do estado do Espírito Santo (9,4%).

Entre os estados do nordeste, além do Rio Grande do Norte, apenas o estado de Pernambuco apresenta resultado positivo, de 0,9%. Nacionalmente, a variação acumulada do ano na produção física industrial está em 0,1%. No mesmo índice de acumulado do ano, as atividades industriais específicas de extração e transformação tiveram queda de 38,9% e alta de 28,4%, respectivamente. Os setores de atividades da transformação no estado fecharam novembro de 2023 com variações positivas nos dois índices pesquisados alcançando os melhores desempenhos acumulados do ano do país nas três atividades.