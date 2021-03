RN registra 174.531 casos positivos de Covid-19

Nesta segunda-feira (08), o Rio Grande do Norte contabilizou 174.531 casos confirmados de Covid-19 desde o começo da pandemia. A doença resultou na morte de 3.749 pessoas no estado. Os dados fazem parte da atualização diária feita pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) acerca do avanço do vírus. Há ainda outros 791 óbitos sob investigação.

O boletim de ontem em comparação com o da última sexta-feira (05), trazia 40 mortes a mais, identificadas em Natal (4), Parnamirim (1), Guamaré (1), Riachuelo (1), Mossoró (2), Caicó (1) e Patu (1).

O documento aponta que o número de internados atingiu novo recorde com 925 pacientes em leitos críticos e clínicos no RN. São 563 pessoas na rede pública e 362 na privada. A taxa de ocupação dos leitos críticos (semi-intensivo e UTIs) é de 85,5% no sistema público e segue em 100% no sistema privado.

No panorama geral, o estado soma 45.824 casos suspeitos da doença e 373.971 descartados. O número de confirmados recuperados segue em 127.103, e o de inconclusivos, tratados como “Síndrome Gripal não especificada”, subiu para 113.438.

Números do Covid-19 no RN:

– 174.531 casos confirmados

– 3.749 mortes

– 45.824 casos suspeitos

– 373.971 casos descartados

– 127.103 confirmados recuperados