A Sesap atualizou os dados do coronavírus no Rio Grande do Norte, no fim da manhã desta segunda-feira(25).

O número de casos confirmados chega a 4.774, enquanto eram 4.682 no boletim desse domingo(24). 92 casos a mais.

O total de vítimas do covid-19 no RN chega a 212– (15) óbitos a mais que a atualização do boletim desse domingo.

Blog do BG