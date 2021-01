RN recebeu 31.500 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca neste domingo

Na tarde deste domingo (24), o Governo do Estado recebeu o segundo lote de vacinas contra o novo coronavírus. Ao todo, foram enviadas 31.500 mil doses do imunizante produzido pela Oxford/AstraZeneca. Fátima Bezerra, governadora do RN, acompanhou a chegada da carga ao Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O lote será aplicado inteiramente em mais de 30 mil profissionais de saúde do estado.

A distribuição para os municípios potiguares terá início nesta segunda-feira (25). A aplicação da vacina de Oxford ocorrerá de maneira integral, visto que o intervalo necessário entre a primeira e segunda dose é de 12 semanas. O Ministério da Saúde garantiu o envio de outro lote da vacina em tempo hábil.

Na terça-feira (19), o Rio Grande do Norte iniciou sua campanha de vacinação contra o covid-19, menos de 12 horas após o recebimento do primeiro lote da Coronavac. Diante da aprovação para uso emergencial do segundo lote do imunizante, o Governo Estadual está aguardando a sinalização do Ministério da Saúde para o recebimento de uma nova carga da vacina.

Segundo o sistema RN+Vacina, até a tarde deste domingo (24), haviam 15.225 pessoas vacinadas no estado. A plataforma possui mais de 500 mil cadastros, compondo a estratégia logística desenvolvida pelo Governo do RN para agilizar o processo de imunização.