RN receberá novo lote de vacinas contra o Covid

Até o final desta semana, o Rio Grande do Norte deve receber 54.900 novas doses de vacinas para continuar o processo de imunização da população contra o Covid-19. O Estado irá receber 35.500 doses produzidas pelo laboratório Astrazeneca em parceria com a Universidade de Oxford e 19.400 doses da Coronavac.

A nova remessa será destinada ao público idoso do estado para continuação da campanha. Em Mossoró, o novo lote de vacinas possibilitará a ampliação da vacinação entre esse público, seguindo o plano de escalonamento etário. A secretaria municipal de saúde enfatiza que serão necessárias mais doses para a conclusão da vacinação dos idosos a partir de 90 anos de idade.

“Vamos continuar vacinando os idosos e dessa vez poderemos ampliar a imunização para outra faixa etária que é a dos 85 aos 89 anos conforme está previsto na programação do nosso escalonamento etário”, explica Morgana Dantas, secretária municipal de saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESAP), não divulgou ainda o quantitativo de doses para Mossoró e também não afirmou quando as vacinas serão entregues. Até a tarde desta quarta-feira, 24, as doses também não haviam desembarcado no estado.